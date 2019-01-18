"Нафтогаз" подтвердил отмену ареста акций "Газпрома"

18.01.2019 07:09



Суд кантона Цуг (Швейцария) отменил свое решение о наложении обеспечительного ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащие российской корпорации "Газпром", по иску украинского "Нафтогаза". Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил данную информацию. По его словам, швейцарский суд отменил свое решение об аресте принадлежащих "Газпрому" акций, так как данных бумаг нет на территории страны, пишет ТАСС.