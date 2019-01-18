Жителям Чечни списали долги за газ

18.01.2019 06:56



“Газпром межрегионгаз Грозный” должен списать задолженность населения Чечни за газ. Такое решение вынес районный суд Грозного. Списать долги населения требовала прокуратура Чечни, а суд удовлетворил данное требование. Прокуратура заявляла, что требования "Газпрома" об оплате задолженности населения могли привести к возникновению протестов. Общая сумма задолженности, подлежащей списанию составляет порядка 9 млрд рублей, пишет РИА Новости.