Украинскую журналистку Елену Бойко задержали на 60 суток

18.01.2019 06:23



Пресс-служба Службы безопасности Украины по Львовской области сообщила, что украинская журналистка Елена Бойко, которая была депортирована из России за нарушение режима нахождения в стране, арестована. Суд арестовал Бойко сроком на 60 суток. Такая информация появилась на официальной странице СБУ в Facebook. Напоминаем, что на Украине Елену Бойко обвиняют в пропаганде нарушения территориальной целостности страны. Ей может грозить тюремное заключение сроком на 5 лет, пишет РБК.