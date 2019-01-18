Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца

18.01.2019 01:01



У мужчины, который попытался задать вопрос президенту Украины, выбили телефон из рук, причем сделал это сам Петр Порошенко, сообщает «Газета.ру». Место, где произошел инцидент неизвестно. Петр Порошенко фотографировался с обступившими его людьми, в то время как один из них подошел к президенту вплотную и попытался задать ему вопрос, попутно снимая лицо президента на камеру своего смартфона. Президент выбил телефон из рук мужчины, а сотрудники полиции обыскали его рюкзак, но ничего там не найдя решили выяснить его личность.