Раскрывший махинации губернатора Хакасии ресурс оказался заблокирован

18.01.2019 00:24



Новостной ресурс, который опубликовал документы, в которых указаны данные об огромных новогодних премиях руководящего аппарата Республики Хакасия, оказался заблокированным, сообщают «Известия». Премии были выписаны губернатором Республики Хакасия Валентином Коноваловым, который занимает названный пост с ноября 2018 года. Все высокопоставленные руководители управляющего аппарата республики получили разовые премии в размере от 200 тыс. до 1 млн. рублей. Что примечательно, во время проведения своей избирательной компании будущий губернатор пообещал своим избирателям жестко урезать зарплаты чиновникам региона.