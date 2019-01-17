Полицейских из Москвы заподозрили в мошенничестве с квартирами

17.01.2019 23:55



Следственный комитет, Федеральная служба безопасности и управление собственной безопасности ГУ МВД проводят обыски квартир группы столичных полицейских, которые подозреваются в мошеннических действиях с недвижимостью, сообщает «РБК». В делопроизводстве в качестве подозреваемых лиц фигурируют как действующие сотрудники полиции, так и бывшие. Кроме того, было инициировано служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе подозреваемых сотрудников.