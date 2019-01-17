Путин назвал создание армии Косово провокацией

17.01.2019 21:57



По словам президента России Владимира Путина, создание в Косово своей собственной армии является крайне провокационным шагом, в дополнение нарушающим резолюцию ООН и ведущим к дестабилизации политической обстановки в Балканском регионе, сообщает «РБК». Данное заявление прозвучало в рамках пресс-конференции, проводимой по итогам переговоров глав Сербии и России. Владимир Путин подчеркнул, что стабилизация политической обстановки в Косово одинаково важна как для Сербии, так и для России.