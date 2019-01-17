Трамп решил разместить новые станции перехвата ракет на Аляске

17.01.2019 21:44



По заявлению лидера США Дональда Трампа, новейшая стратегия систем ПРО Америки предусматривает дислокацию порядка двух десятков перехватчиков на Аляске, сообщает «ТАСС». Перехватывающие комплексы будут расположены на базе Форт-Грили, а их суммарное количество составит 64 единицы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Пентагоне. Ранее заявлялось, что наземные ракетные перехватчики Форта-Грили размещены на Аляске с целью защиты Америки от ракетного нападения со стороны КНДР.