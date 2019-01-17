Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 22:03 МСК
USD (ЦБ)    66,4438
EUR (ЦБ)    75,6330

17 ЯНВ, 22:03 МСК
USD (ЦБ)    66,4438
EUR (ЦБ)    75,6330

Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета

17.01.2019 20:57
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета

Законопроект об устойчивости российского интернета был поддержан пятью профильными ведомствами, сообщает «Российская газета». Представители ведомств заявили об этом на заседании Государственной думы. Было подчеркнуто высказывание о том, что в современных реалиях интернет играет для страны очень большую роль. От интернета зависит как потенциал промышленного производства, так и перспектива развития экономических связей. Поэтому будет очень глупо оставлять подобный ресурс без должного контроля и соответствующей защиты.

Минобороны ответило на критику «Авангарда»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития
Исследования

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 2

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Узнай, страна

В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»

В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»

В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах

В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах

В Москве с опережением на год запустили движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе

В Москве с опережением на год запустили движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе

В Севастополе завершились комплексные испытания энергоблока на второй очереди Балаклавской ТЭС

В Севастополе завершились комплексные испытания энергоблока на второй очереди Балаклавской ТЭС

Новости СМИ

Новости дня

21:57 Путин назвал создание армии Косово провокацией Путин назвал создание армии Косово провокацией
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
21:44 Трамп решил разместить новые станции перехвата ракет на Аляске Трамп решил разместить новые станции перехвата ракет на Аляске
20:50 Минобороны ответило на критику «Авангарда» Минобороны ответило на критику «Авангарда»
19:54 Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
19:37 Сербский президент подарил Путину щенка овчарки Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
18:54 Большинство видов кофе находятся под угрозой исчезновения Большинство видов кофе находятся под угрозой исчезновения
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:19 Отток капитала из России вырос в 2,7 раза Отток капитала из России вырос в 2,7 раза

Узнай, страна!

21:04 В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет» В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
20:41 В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах
18:20 В Москве с опережением на год запустили движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе В Москве с опережением на год запустили движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе
15:22 В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter