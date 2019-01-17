Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета

17.01.2019 20:57



Законопроект об устойчивости российского интернета был поддержан пятью профильными ведомствами, сообщает «Российская газета». Представители ведомств заявили об этом на заседании Государственной думы. Было подчеркнуто высказывание о том, что в современных реалиях интернет играет для страны очень большую роль. От интернета зависит как потенциал промышленного производства, так и перспектива развития экономических связей. Поэтому будет очень глупо оставлять подобный ресурс без должного контроля и соответствующей защиты.