Башар Асад планирует посетить Крым

17.01.2019 17:59



Депутата Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о своем предложении сирийскому лидеру Башару Асаду посетить Крым. Это было во время его посещения Дамаска в составе российской делегации. По его словам, Башар Асад принял это приглашение. Президент Сирии рассказал, что его дети уже были в Крыму, они отдыхали в международном детском центре "Артек", а теперь он и сам сможет посетить и Крым и, конечно, Севастополь, пишет РБК.