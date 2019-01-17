США рассказали, как можно спасти ДРСМД

17.01.2019 17:29



Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон рассказала о том, каким образом спасти ДРСМД. По ее словам, единственным условием при котором Соединенные штаты не будут выходить из соглашения, является уничтожение российской стороной ракеты 9М729. Томпсон подчеркнула, что только таким образом еще можно "спасти" договор.о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если же этого не произойдет, то США официально уведомят Россию о выходе из ДРСМД 2 февраля, пишет Коммерсант.