"Нафтогаз" рассказал об аресте активов "Газпрома" более чем на $2,5 млрд
17.01.2019 16:56
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что адвокатам компании удалось арестовать европейские активы российской корпорации "Газпром" на сумму, превышающую $2,56 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем. По его словам, "Нафтогаз" уже начал получать эти денежные средства, списывая избыточные суммы, которые "Газпром" переводил за транзит своего газа через территорию Украины, пишет РИА Новости.
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