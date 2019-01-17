"Нафтогаз" рассказал об аресте активов "Газпрома" более чем на $2,5 млрд

17.01.2019 16:56



Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что адвокатам компании удалось арестовать европейские активы российской корпорации "Газпром" на сумму, превышающую $2,56 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем. По его словам, "Нафтогаз" уже начал получать эти денежные средства, списывая избыточные суммы, которые "Газпром" переводил за транзит своего газа через территорию Украины, пишет РИА Новости.