Госдума отказалась работать в ПАСЕ в 2019 году

17.01.2019 15:35



На пленарном заседании Государственной думы РФ депутаты приняли решение не направлять для работы в Парламентской ассамблее Совета Европы делегацию от России. Также, Госдума будет рекомендовать Правительству не вносить взносы в Совет Европы. По словам депутатов, Россия не может платить денежные средства организации, в которой ущемляются права российской делегации. Взнос российской стороны в бюджет Совета Европы составляет порядка €30 млн, пишет Российская газета.