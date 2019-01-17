Пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе и требуют выкуп

17.01.2019 11:33



В Гвинейском заливе пираты захватили российских моряков и требуют выкуп. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в РФ Сергей Фишов. Он рассказал о том, что в данный момент предстоит провести переговоры о месте и времени, когда будут переданы деньги и захваченные люди. С пиратами общается так называемый посредник.

А вот что касается самих похищенных, то, где именно сейчас они находятся, неизвестно. Также нет информации о том, когда состоятся очередные переговоры с пиратами.