Минздрав высказался против возвращения курилок в аэропорты

17.01.2019 08:06



Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова обратилась к заместителю председателя нижней палаты парламента Сергею Неверову с просьбой снять с рассмотрения Государственной думой РФ законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты. По мнению специалистов ведомства, открытие специальных комнат для курения будет создавать условия для употребления табака. Вместе с тем, согласно ранее проведенному исследованию, эксперты выяснили, что в большинстве случаев, запрет на курение табачных изделий в аэропортах нарушается, поэтому он является малоэффективным, пишет газета Известия.