НЛО пролетел над кратером вулкана Попокатепетль‍

17.01.2019 00:56



Уфологи утверждают, что довольно часто очевидцы наблюдают неопознанные летающие объекты вблизи действующего мексиканского вулкана Попокатепетль.

13 января этого года известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте фото, на которых показан странный летающий объект, зафиксированный вблизи вулкана Попокатепетль. По словам Уоринга, НЛО был запечатлен на камеру видеоблогером Kat Martin2016 в момент наблюдения за вулканом. Очевидец снимал Попокатепетль на камеру и в кадр неожиданно попал светящийся НЛО.

«Понятия не имею, каковы реальные размеры этого объекта, поэтому, если вы можете оценить, пожалуйста, прокомментируйте», – сообщил Kat Martin2016.

На кадрах хорошо видно как НЛО быстро приблизился к левой стороне вулкана и завис ниже вулканического кратера, а через минуту стремительно улетел в том же направлении откуда и появился.

Проанализировав видео, Уоринг выдвинул версию, что в 4-6 километрах ниже вулкана может находиться инопланетная база. Он также добавил, что местные жители в этом районе несколько раз были свидетелями странных наблюдений НЛО внутри и вокруг вулкана, и это ясно указывает на то, что там находится скрытая база пришельцев, пишет ibtimes.co.in.

По словам уфолога, ему самому удалось зафиксировать более 10 наблюдений неопознанных летающих объектов вблизи этого вулкана.

«Местные жители сообщали, что видели НЛО и даже инопланетных существ на вулкане. Таким образом, это видео является отличным доказательством того, что там существует база пришельцев», – прокомментировал кадры Уоринг.