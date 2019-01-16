Две древние гробницы римской эпохи обнаружены в Египте

16.01.2019 18:56



Как сообщил официальный представитель Министерства древностей Египта, археологи недавно обнаружили две древние гробницы, которые датируются римскими временами.

Одно из строений содержит 20-ступенчатую лестницу из песчаника, которая соединяет вход в гробницу и главный зал. Зал выполнен из сырцового кирпича и состоит в основном из разрушенного потолка и входов в погребальные камеры. Внутри археологи обнаружили скелеты, глиняные светильники и глиняную посуду, говорится в сообщении министерства.

Вторая гробница, к востоку от первой, также сделана из глиняных кирпичей и содержит погребальный храм из песчаника. Его стены украшены картинами, изображающими мумификацию.

Обе гробницы были обнаружены на археологическом объекте в оазисе Дахла в центральном Египте. Предыдущие раскопки на этом месте привели к открытию более 10 гробниц из песчаника, которые восходят к греческим временам, пишет LiveScience.