В ФСИН опровергли содержание Улюкаева в VIP-камере

16.01.2019 15:34



Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который в настоящее время отбывает наказание за получение взятки, содержится в колонии общего режима на общих условиях, а информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что Улюкаев содержится в улучшенной камере и ему предоставляют более комфортные условия, является недостоверной. С таким заявлением выступил официальный представитель пресс-бюро ФСИН, пишет РИА Новости.