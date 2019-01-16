Астрономы обнаружили черную дыру, блуждающую по нашей Галактике

16.01.2019 07:50



Своеобразное движение газа в центре галактики приводит астрономов к выводу о том, что это может быть одним из самых неуловимых типов черной дыры - черные дыры среднего веса. Черные дыры довольно трудно найти, если они активно не питаются, поскольку они не излучают никакого электромагнитного излучения. Это потому, что электромагнитное излучение не может достичь скорости выхода за горизонт событий; таким образом, черные дыры невидимы для наших методов обнаружения, когда они не делают что-то заметное.

Тем не менее, мы знаем, что существуют черные дыры звездной массы, образовавшиеся в результате коллапса ядра массивной звезды, примерно в 100 раз превышающей массу Солнца; и сверхмассивные черные дыры, размер которых начинается с превышения массы Солнца примерно в 100 000 раз. Однако между этими двумя крайностями стоит колоссальный вопросительный знак. Хотя есть довольно хорошие косвенные доказательства, указывающие на существование черных дыр от 100 до 100 000 солнечных масс, их существование еще предстоит подтвердить, пишет ScienceAlert.

В новой статье, опубликованной на ресурсе arXiv, и еще не прошедшей рецензирование, астрономы из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) описали доказательства того, что указывает на обнаружение одной из таких черных дыр, дрейфующих примерно в 20 световых годах от центра Млечного Пути. Используя радиотелескоп Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA), они обнаружили потоки молекулярного газа, вращающиеся вокруг того, что кажется невидимым массивным объектом.

"Когда я впервые проверил данные ALMA, - сказал астрофизик Шунья Такекава из NAOJ, - я был очень взволнован, потому что наблюдаемый ГАЗ показал очевидные орбитальные движения, которые сильно предполагают, что невидимый массивный объект скрывается".

Аналогичные высокоскоростные компактные облака наблюдались в результате столкновений между облаками сверхновых, но объект, который называется HCN–0.009–0.044 - не отображает ни фигуру, ни шаблон расширения, связанные со столкновением этого типа. Кроме того, предыдущие исследования, также проведенные NAOJ и в соавторстве с группой, проводившей это новое исследование, уже определили HCN-0.009–0.044 как возможную черную дыру.

Но теперь они сделали что-то новое. Основываясь на форме и движении газовых потоков, команда смогла сделать вывод, что объект имеет массовый эквивалент около 32 000 Солнц. Это делает его - если статья пройдет рецензирование - очень сильным претендентом на недостающее звено обнаружения неподтвержденных промежуточных черных дыр.