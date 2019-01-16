Спасатели нашли тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

16.01.2019 07:29



Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения из-за взрыва бытового газа нескольких квартир жилого дома в Шахтах. По словам официального представителя МЧС, завершение спасательной операции произошло после извлечения из-под завалов тела последней жертвы этой трагедии. Таким образом, в результате взрыва бытового газа погибли пять человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.