Россия не заинтересована в новой гонке вооружений

16.01.2019 07:18



У России нет никакой заинтересованности в новой гонке вооружений. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, российская сторона готова к переговорам с США по вопросу возобновления ДРСМД. В то же время Путин подчеркнул, что Вашингтон соблюдает данный договор только в тех пунктах, которые отвечают интересам Штатов, остальные же пункты договора игнорируются. Это находит очередное подтверждение в желании США выйти из ДРСМД.

Тем не менее, Владимир Путин отметил, что хотя Россия не хочет возобновлять гонку вооружений, нельзя оставлять без внимания угрозу безопасности России. Российская сторона предпримет все необходимые меры, которые необходимы для предотвращения угрозы, связанной с развертывание американских ракет не территории Европы, пишет РБК.