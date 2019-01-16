Россия не будет платить взнос в ПАСЕ

16.01.2019 06:40



Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что российская сторона не собирается возобновлять выплаты взносов в бюджет Совета Европы. По его словам, все шаги, предпринимаемые ПАСЕ для возвращения российской делегации к работе, носят исключительно имитационный характер, на деле же, Россию намеренно исключают из рабочего процесса. Так, например, российская делегация не может принимать участие в голосованиях во время заседаний ПАСЕ или в работе руководящих органов организации. В этой связи в Госдуме не видят смысла в возвращении российской делегации в ПАСЕ до того момента, когда права России не будут полностью восстановлены, пишет РИА Новости.