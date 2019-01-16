Посол США в Германии объяснил свои угрозы в адрес немецких компаний

16.01.2019 06:13



Письма, которые посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, занятым в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" не являются угрозами. По словам Гренелла, эти письма отражают политику США и предупреждают компании, что они могут оказаться под санкциями Соединенных штатов, которые могут быть введены из-за строительства газового проекта. Гренелл подчеркнул, что США считают "Северный поток - 2" политическим проектом, направленным на исключение Украины из схемы транспортировки российского газа в Европу, который необходимо немедленно прекратить. Также посол заявил, что будет продолжать продвигать политику США в вопросе энергобезопасности Европы, который вызывает сильную обеспокоенность в Вашингтоне, пишет РИА Новости.