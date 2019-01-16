Путин назвал Зимбабве важным для России партнером в Африке

16.01.2019 00:47



Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Зимбабве очень выгодно для двух стран и достижение взаимных договоренностей пойдет на пользу народу каждой из стран, сообщает «ТАСС». Данное заявление было сделано во время встречи президентов России и Зимбабве. Президент подчеркнул, что Зимбабве является очень важным партнером для России в рамках Африки и Москва приложит все усилия для налаживания плодотворных взаимоотношений.