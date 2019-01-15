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Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit

15.01.2019 23:26
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit

По итогам проведенного голосования парламент Великобритании отклонил предложение о выходе из Европейского союза (ЕС), тем не менее Тереза Мэй заявила, что она всё также нацелена на уход из ЕС, сообщает «Интерфакс». Ход заседания транслировало телевидение Великобритании. Против выхода из союза проголосовало 2/3 от общей суммы депутатов. Подводя итоги голосования можно сказать лишь одно: у Терезы Мэй остаётся всего лишь три дня для того чтобы предоставить свой план «Б» по вопросу «Brexit».

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