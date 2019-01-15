«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию

15.01.2019 22:30



Пассажиры подали иск в суд США на авиаперевозчика из-за того, что их не пустили на их рейс за 20 минут до вылета, общая сумма иска составила более $3,5 млн., сообщает «РБК». Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево, а официальные представители авиакомпании расценивают данное происшествие не иначе как попытку давления. «Аэрофлот» подчеркивает, что данное происшествие специально «раскручивают», привлекая к нему массовое внимание СМИ, на что отчасти указывает феноменальная сумма иска и характер выдвигаемых требований.