Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина

15.01.2019 22:08



Компании-члены Независимого топливного союза (НТС) вполне серьёзно заявили о возможном появлении ценников за половину литра на независимых автомобильных заправках, сообщают РИА новости. Данная мера явится не более чем изощренным маркетинговым ходом, который ни в коей мере не сможет повлиять на вполне реальную проблему роста цен на автомобильное топливо. Члены союза подчеркнули, что для всех очевидным является тот факт, что подписанное ранее соглашение по стабилизации топливного рынка не сможет обеспечить необходимого уровня сдерживания роста цен.