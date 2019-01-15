Прокуратура заинтересовалась кроватями из досок в пензенской больнице

15.01.2019 21:48



Прокуратура запустила проверку одной из больниц Пензенской области, которая прославилась после публикации фотографии, на которой запечатлена одна из «кроватей» учреждения, сообщают «Известия». Кровать представляет из себя несколько досок, которые держатся на стульях. Прокуратура сообщила, что проведет полную проверку на предмет соответствия подобной «мебели» требованиям законодательства о здравоохранении. Администрация мед. учреждения объяснила подобную «кровать» тем фактом, что из-за наплыва пациентов у них не хватало мест, именно поэтому было решено импровизировать.