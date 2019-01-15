Песков рассказал, как Владимир Путин получает зарплату и пенсию

15.01.2019 18:09



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин получает заработную плату и пенсию. Так, все начисления президент получает на банковскую карту, открытую в банке "Россия". По его словам, глава государства выбрал именно эту кредитную организацию из-за того, что она одной из первых попала под санкционные ограничения, которые были введены из-за присоединения к территории России Крымского полуострова. Тем не менее, Песков не озвучил сумму зарплаты и пенсии получаемой президентом, пишет АиФ.