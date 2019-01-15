В Госдуме рекомендуют не отправлять делегацию в ПАСЕ

15.01.2019 17:52



России не стоит направлять свою делегацию для работы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Такую рекомендацию дал комитет Государственной думы РФ по международным делам. Позицию комитета озвучил его глава Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что при принятии решения учитывался тот факт, что ПАСЕ до сих пор не исключила возможности введения санкций против национальных делегаций. А это являлось основным пунктом в позиции России для возврата в ПАСЕ, пишет газета Известия.