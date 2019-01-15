Дмитрий Медведев рассказал о проблемах российского бизнеса

15.01.2019 16:23



Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что те требования, которые в настоящее время применяются к российскому бизнесу, являются не только необоснованно высокими, но еще и технологически и морально устаревшими. Премьер отметил, что многие нормативные акты, общее число которых превышает 9 тыс., остались со времен СССР. По его словам, бизнес необходимо освободить от слишком большого количества обязательных требований, пишет Газета.ру.