У Шестуна нашли имущество на общую сумму около 10 млрд рублей

15.01.2019 15:52



У бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, во время проведения прокурорской проверки обнаружено имущество, на общую сумму около 10 млрд рублей. Так, в эту сумму входят 22 машины общей стоимостью порядка 27 млн рублей и 676 объектов недвижимости, в том числе и 565 земельных участков. Все имущество оформлено на 40 юридических лиц, находящихся под контролем Шестуна. Генеральная прокуратура ходатайствует о конфискации имущества в доход государства, пишет РБК.