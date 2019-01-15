Потушен пожар в Киево-Печерской лавре

15.01.2019 08:53



В Киеве ликвидирован пожар в здании заповедника Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное в Фейсбуке ГСЧС. Как сообщалось ранее, пожар, площадь которого составила около 400 кв.м. возник на втором этаже. Огонь успел быстро распространиться, из-за чего произошло частичное обрушение перекрытий, расположенных между первым и вторым этажами. Уточняется, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.