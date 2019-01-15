15.01.2019 07:35



Американский лидер Дональд Трамп подписал закон о борьбе с антисемитизмом. Так, согласно новому документу, борьба с антисемитизмом становится одним из национальных интересов Америки. В соответствии с документом Соединенные штаты собираются бороться с ущемлением прав еврейского народа, а также проявлением антисемитских настроений не только на территории самих Штатов, но и на территории других государств, включая и Европу, где, по мнению разработчиков закона, увеличилось число инцидентов, направленных против еврейских сообществ, пишет РИА Новости.