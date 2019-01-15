Глава NASA готов посетить Россию по приглашению Рогозина

15.01.2019 07:18



Официальный представитель российской госкорпорации "Роскосмос" сообщил, что глава NASA Джим Брайденстайн выразил готовность приехать в Россию по приглашению главы корпорации Дмитрия Рогозина. Напоминаем, что ранее, NASA отменило запланированный на февраль текущего года визит Рогозина в США. Принимая это решение, Брайденстайн руководствовался негативной реакцией на визит в США главы Роскосмоса некоторых американских сенаторов, которые подчеркивали, что Дмитрий Рогозин находится под санкциями США с 2014 года, и поэтом не может въезжать на территорию Штатов, пишет газета Известия.