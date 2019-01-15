Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу

15.01.2019 07:06



По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, принятие решения о проведении в стране пенсионной реформы, было одним из самых сложных для нового состава правительства. Также, Силуанов подчеркнул, что хотя в кабмине понимали, что подобное "непопулярное" решение вызовет острую реакцию в обществе, для правительства стала неожиданной настолько тяжелая и напряженная реакция населения. Тем не менее, он считает, что, несмотря на негативные настроения общества, данное решение было правильным, так как в России назрела необходимость принятия пенсионной реформы, пишет Коммерсант.