На Украине говорят о необходимости закончить войну на Донбассе "штурмом"

15.01.2019 06:48



Украинский военный Виталий Аверин высказал свое мнение по вопросу прекращения военных действий на Донбассе. Так, по его мнению Украине нельзя договариваться со своими "врагами". Власти должны положить конец военным действия в регионе проведя полномасштабный штурм. Также, военнослужащий считает, что после того, как украинская сторона одержит окончательную победу на Донбассе, власти должны выселить с территории региона всех жителей, которые не довольны украинским режимом, пишет РИА Новости.