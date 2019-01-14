Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения

14.01.2019 23:36



Как сообщили польские СМИ, в больнице в результате ножевого ранения скончался мэр польского города Гданьск Павел Адамович, который был ранен во время проведения благотворительного концерта. Смертельные ранения мэру нанес гражданин Польши, который ранее был судим за ограбление нескольких городских банков. Мужчина выскочил на сцену и стал выкрикивать обвинения в адрес бывшей администрации города, обвиняя власти в его незаконном обвинении и аресте. После чего нанес Адамовичу несколько ножевых ранений. Мэр был доставлен в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Тем не менее, 53-летний Павел Адамович скончался, пишет Интерфакс.