С Юрия Дудя и Насти Ивлеевой требуют 100 млн рублей

14.01.2019 22:42



С известного журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой требуют по 50 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. С таким иском в Мещанский районный суд города Москвы обратился человек, личность которого не называется. Так, по информации официального представителя суда, истец требует взыскать денежные средств за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. По полученным сведениям, такую информацию Дудь и Ивлеева распространили 21 августа прошлого года. Какая именно информация явилась причиной иска не уточняется, пишет Газета.ру.