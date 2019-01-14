Госдума рассмотрит законопроект о системах газовой безопасности в домах

14.01.2019 22:26



Депутаты Государственной думы РФ Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Ирина Гусева внесли на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым во всех жилых многоквартирных домах будут в обязательном порядке установлены специальные автоматические системы, обеспечивающие газовую безопасность. По мнению авторов, данная система будет самостоятельно перекрывать газ в случае утечки, а также оповещать о ней аварийно-диспетчерскую службу. Денежные средства на установку данной системы планируется выделить из средств, предусмотренных на решение региональных программ капитального ремонта, пишет Дума ТВ.