Фотография куриного яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

14.01.2019 22:08



Побит мировой рекорд по количеству лайков в соцсети. Это сделала фотография обыкновенного куриного яйца, набравшая 26 млн лайков. Владелец аккаунта @world_record_egg, который разместил данную фотографию, откровенно написал, что хочет превзойти мировой рекорд, который ранее был установлен моделью Кайли Дженнер. Она разместила пост, посвященный своей недавно родившейся дочери, который набрал 18 млн лайков. Вместе с тем, представителям СМИ не удалось выяснить кому принадлежит данный аккаунт. На все расспросы рекордсмен отвечал, что он курица из Великобритании, которую зовут Генриетта, пишет РИА Новости.