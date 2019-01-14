Пожар начался в Киево-Печерской лавре

14.01.2019 19:58



На Украине загорелось здание, которое отнесено к Киево-Печерской лавре, общая территория пожара составила около 200 квадратных метров, сообщает "BFM.ru". По первоначально полученным данным, пожар начался по бытовой причине на втором этаже малоэтажного монастырского здания. Возгорание быстро перешло на перекрытия, в следствии чего вспыхнула крыша. Архиепископ украинской православной церкви сообщил, что пожар возник на территории монастырского заповедника в одной из построек, которая практически является заброшенной, поэтому зданию монастыря ничего не угрожает.