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Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

14.01.2019 18:57
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что чрезмерно длинные новогодние праздники крайне вредны для отечественной экономики, сообщает «Российская газета». Отечественный политик заявил, что во время новогодних каникул в стране практически останавливается какое бы то ни было производство, но народные гуляния проходят с поражающим своей массовостью размахом. Экономисты оценили потери экономики от одного праздничного дня: порядка 150 млрд рублей. Одновременно с объявлением размера экономических потерь было выдвинуто предложение сократить новогодний отдых до трёх дней: праздничные дни предложили оставить лишь 31 декабря, 1 и 7 января.

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