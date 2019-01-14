Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

14.01.2019 18:57



Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что чрезмерно длинные новогодние праздники крайне вредны для отечественной экономики, сообщает «Российская газета». Отечественный политик заявил, что во время новогодних каникул в стране практически останавливается какое бы то ни было производство, но народные гуляния проходят с поражающим своей массовостью размахом. Экономисты оценили потери экономики от одного праздничного дня: порядка 150 млрд рублей. Одновременно с объявлением размера экономических потерь было выдвинуто предложение сократить новогодний отдых до трёх дней: праздничные дни предложили оставить лишь 31 декабря, 1 и 7 января.