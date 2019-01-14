Демонтаж новогодних украшений с улиц Москвы продлится до 20 января

14.01.2019 18:21



Демонтаж атрибутов новогоднего праздника продлится в течении недели с текущего дня по 20 января, сообщает ТАСС. Большая часть новогодних конструкций, которые придавали городу праздничный облик в течении всех праздничных дней, будут разобраны в период с 14 по 20 января. Однако некоторые праздничные украшения останутся на своем месте до окончания зимы, среди них и «Звездное небо» на Никольской улице. В новогодние праздники столицу украшали более 3 тыс. разных объемных фигур, а общая длинна светодиодных гирлянд составила 1,5 тыс. км.