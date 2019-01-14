Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

14.01.2019 17:43



Переговоры между главой России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абе пройдут 22 января, сообщает RT. Решение о проведении переговоров было принято сегодня в процессе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и Главы МИД Японии Таро Коно. В ходе встречи была проведена подготовка к приезду премьер-министра Японии в Россию, также было принято решение о дате и времени встречи между президентом РФ и премьер-министром Японии. Встреча пройдет 22 января во второй половине дня.