В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров

14.01.2019 16:20



В России предложили ввести новые зеленые автономера, предназначенные специально для электромобилей, с целью продемонстрировать их экологичность, сообщает «Lenta.ru». Об этом сообщил советник одного из руководителей рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Роман Малкин. Подобный замысел «Автонета», а именно введение таких номеров в эксплуатацию, должен поднять популярность у электромобилей в стране. Предложение по внедрению новых номеров будет направлено в Минтранс и МВД РФ для согласования нововведения в правительстве.