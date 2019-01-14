Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке из-за непогоды

14.01.2019 15:57



Сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», призывают автовладельцев быть крайне внимательными в момент парковки автотранспорта, из-за ухудшающихся погодных условий в Москве, сообщает «Москва24». По данным Гидрометцентра, 15 января жителей города ожидает усиление ветра до 15 м/с и местами образование гололедицы. АМПП рекомендует автолюбителям не оставлять свой автотранспорт под хрупкими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.