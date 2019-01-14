Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год

14.01.2019 15:28



Затраты жителей страны на празднование Нового года снизились впервые за длительные период, сообщает «Газета.ru». Средний расход денежных средств на празднование нового 2019 года составил 13 тыс. 870 руб., по сравнению с 14 тыс.195 руб. в 2018 году. На подарки родным и друзьям жителями страны было затрачено порядка 5 тыс. 375 руб., а на праздничный стол около 4 тыс. 592 руб. Всевозможные траты были совершены 98% опрошенных граждан, 2% заявили, что деньги за праздники не потратили.