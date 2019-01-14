В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби

14.01.2019 14:19



Сотрудники МЧС рассказали об основных правилах, которые поспособствуют предотврщению переохлаждения в процессе крещенских купаний, сообщает ТАСС. Любителям крещенских купаний стоит воздержаться от длительного нахождения в проруби, после купания рекомендуется растереться полотенцем и надеть сухую одежду, чтобы избежать общего переохлаждения организма. Перед купанием рекомендуется разогреть тело с помощью разминки или пробежки, а после окунания выпить горячий ягодный или фруктовый чай для поддержания собственного иммунитета.