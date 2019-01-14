Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

14.01.2019 12:30



В Сбербанке подняли ставки по ипотеке, о чем РИА Новости проинформировали в пресс-службе компании. Как говорится в сообщении, увеличение ставок распространяется «только на вновь подаваемые заявки и составит один процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальным взносом менее 20%».

В банке объясняют и причины увеличения ставок: необходимость адаптироваться к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки Центробанка, изменения коэффициента риска, инфляции и общих макроэкономических изменений.

Кроме этого, как уточняют в организации, изменения не будут касаться программ «Военная ипотека» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».